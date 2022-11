Damrak zet aandelenrally voort, Unilever maakt inhaalslag

Het Damrak zette de sterke herstelrally van afgelopen week maandag voort, maar moest wel een deel van de winst bij het slot van de handel weer inleveren. De AEX, de belangrijkste beursgraadmeter in Amsterdam, eindigde met een winst van 0,5 procent op 706,67 punten. Vooral levensmiddelenconcern Unilever (plus 1,9 procent), supermarktconcern Ahold Delhaize (plus 1,3 procent) en telecomconcern KPN (plus 1,2 procent) waren gewild bij de hoofdfondsen.

Die laatste zogeheten defensieve aandelen, die minder afhankelijk zijn van economische schommelingen, bleven vorige week nog achter tijdens de rally op de beurzen. Maar ze maakten op de eerste handelsdag van de nieuwe week een inhaalslag.

ASML was echter de sterkste stijger met een winst van 2,5 procent. De chipmachineproducent profiteerde van een koopadvies van handelshuis Susquehanna. Betaalbedrijf Adyen was de grootste daler in de AEX met een verlies van 3,7 procent.

Bij de middelgrote fondsen zette Vopak de opmars voort. Het tankopslagbedrijf werd door analisten van Oddo BHF op de kooplijst gezet en won ruim 5 procent. Vrijdag werd Vopak al 15 procent meer waard dankzij goed ontvangen kwartaalcijfers. Ook Alfen (plus 4,5 procent) profiteerde van een koopadvies. Volgens kenners van investeringsbank Berenberg blijft de energiespecialist “een van de grote winnaars” van de plannen voor de energietransitie in Europa.

De MidKap, de index van middelgrote fondsen, kon niet meeprofiteren van het positieve sentiment op Europese beurzen en eindigde 0,6 procent lager op 937,04 punten. De index werd onder meer omlaaggetrokken door kunstmestproducent OCI (min 2,4 procent). Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,9 procent.

Op de beurs in Z├╝rich viel Roche op met een meer dan 3 procent lagere koers. Beleggers schrokken van de teleurstellende onderzoeksresultaten van het Alzheimer-medicijn van de Zwitserse farmaceut.

Verder bleef de aandacht uitgaan naar de cryptomarkten vanwege de grote onrust door de ineenstorting van cryptobeurs FTX, die uitstel van betaling heeft aangevraagd. De kwestie heeft de waarde van digitale munten zoals bitcoin flink onder druk gezet. Crypto.com verzekerde zijn klanten dat ze gewoon bij hun geld kunnen en dat de in Singapore gevestigde cryptobeurs slechts een klein financieel risico loopt door de val van zijn concurrent FTX.

De euro was 1,0340 dollar waard, tegen 1,0334 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,7 procent minder op 86,62 dollar. Brentolie werd 2,1 procent goedkoper op 94,02 dollar per vat.