Gasprijs flink omhoog door voorspelling kouder weer

De Europese gasprijs ging maandag flink omhoog door voorspellingen dat er kouder weer in delen van Europa aankomt. Daardoor wordt de verwarming waarschijnlijk weer hoger gezet, wat dus de vraag naar gas zou aanjagen. De afgelopen tijd zorgde mild herfstweer juist voor een daling van de prijs.

Op de toonaangevende Amsterdamse gasmarkt steeg de gasprijs maandag met 10 procent tot bijna 108 euro per megawattuur. Vorige week daalde de gasprijs nog met 15 procent. De prijs ligt nogal altijd ver onder de pieken van rond de 350 euro die eind augustus werden bereikt.

Volgens het Amerikaanse bedrijf Maxar Technologies, dat onder meer satellietmetingen uitvoert, zullen de temperaturen in Duitsland en het noorden van Europa komend weekend gaan dalen. Overigens zei het aardobservatieprogramma Copernicus van de Europese Unie dat er een grote kans is dat de winter in Europa zachter zal zijn dan normaal.

De gasprijs wordt ook gestuwd door het stilleggen van de productie bij het Noorse gas- en olieveld Asgard vanwege technische problemen. Volgens het Noorse gasconcern Equinor was er zondag een brand bij een technische installatie en zal de productie nog enige tijd plat liggen.