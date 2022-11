Google betaalt boete van honderden miljoenen om locatiedata

Alphabet, het moederbedrijf van Google, heeft ingestemd met het betalen van een boete van in totaal 391,5 miljoen dollar voor het ongeoorloofd gebruikmaken van locatiedata van gebruikers van de dienst. De boete is betaald aan tientallen Amerikaanse staten, maakte procureur-generaal Dana Nessel bekend.

“Google haalt het grootste deel van zijn inkomsten uit het gebruik van de persoonlijke gegevens van degenen die via browsers van het bedrijf zoeken en gebruikmaken van de apps. Het onlinebereik van het bedrijf stelt het in staat om consumenten te targeten zonder dat ze dit weten of hiervoor toestemming hebben gegeven”, zei Nessel in een verklaring.

De zaak rond de problemen met de instellingen van de locatiegeschiedenis werd aangespannen in 2018 na een artikel van het Amerikaanse persbureau Associated Press. Daarin stond dat “Google je bewegingen volgt, zelfs als je expliciet zegt om het niet te doen”.