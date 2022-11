Onderzoek: een op de zeven heeft last van burn-outklachten

Circa een op de zeven werknemers heeft last van burn-outklachten. Dat komt neer op 1,3 miljoen mensen, becijferde TNO naar aanleiding van de Week van de Werkstress die van 14 tot en met 18 november plaatsvindt. De week is een initiatief van de branchevereniging voor arbodiensten OVAL, die bestaat uit organisaties op het gebied van vitaliteit op het werk en loopbaanbegeleiding.

OVAL-directeur Elwin Wolters spreekt van zorgwekkende cijfers. Zeker omdat er momenteel sprake is van grote krapte op de arbeidsmarkt. Volgens hem is meer actie nodig vanuit werkgevers, werkenden, maar ook vanuit de politiek om werkstress en burn-outs te voorkomen. “Dit kan door de inzet van preventie financieel aantrekkelijker te maken. Als we namelijk niets doen zitten werknemers nu, maar ook over tien jaar, met een burn-out ziek thuis op de bank”, aldus Wolters.

Volgens het onderzoek is ook het aantal verzuimdagen door werkstress flink toegenomen. Vorig jaar verzuimden werknemers in totaal 11 miljoen dagen door werkstress. Dat betekende een stijging met 1,6 miljoen dagen in vergelijking met 2020. Ruim vier op de tien werknemers zouden graag zien dat er maatregelen worden genomen tegen werkstress. Daarnaast noemt 40 procent van de werkgevers werkdruk een groot risico. Een derde van de ondernemers zou al veranderingen hebben doorgevoerd in het organiseren van het werk.

OVAL benadrukt dat de gevolgen van de coronapandemie dit jaar “enorm zichtbaar” zijn geworden voor organisaties en werknemers. “Een enorm personeelstekort, een vernieuwde werk-priv├ębalans en een op de vijf jongeren tussen de 15 en 25 jaar met betaald werk die regelmatig of vaak stress over hun werk heeft”, somt OVAL op.

Tijdens de Week van de Werkstress wordt vooral de aanpak van werkstress onder de aandacht gebracht van werkgevers en werknemers. Dit jaar is het thema: Mentaal en fysiek sterk! “Juist in deze tijd van schaarste op de arbeidsmarkt en hoge verzuimcijfers is het belangrijk om als werkgever en werkende extra aandacht te besteden aan je mentale en fysieke gezondheid”, aldus OVAL.

Hanneke van den Bout, directeur Gezond en Veilig werken bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), zal de Week van de Werkstress 2022 openen. Dat gebeurt bij de Avans Hogeschool in Breda.