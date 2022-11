OPEC ziet meer onzekerheden op oliemarkt

Oliekartel OPEC ziet steeds meer onzekerheden op de wereldwijde oliemarkt en stelt zijn verwachting voor de vraag naar olie opnieuw neerwaarts bij. De organisatie wijst onder meer op de hoge inflatie, coronabeperkingen in China, recessiezorgen en renteverhogingen door centrale banken waardoor de olievraag geraakt kan worden.

De olievraag zal dit jaar nu naar verwachting met 2,55 miljoen vaten per dag toenemen. Dat zijn er 100.000 per dag minder dan eerder gedacht. Het is al de vijfde keer sinds april dat de OPEC de prognose voor de olievraag voor dit jaar naar beneden aanpast. Ook voor volgend jaar werd de verwachting verlaagd.

“De wereldeconomie is een periode van aanzienlijke onzekerheid en toenemende uitdagingen ingegaan in het vierde kwartaal van 2022”, aldus de OPEC in zijn maandrapport. Het oliekartel is samen met bondgenoten als Rusland bezig de productie te verminderen om zo de prijzen te stutten. De productie van de OPEC+ gaat deze maand met 2 miljoen vaten per dag omlaag. Dat besluit heeft tot grote kritiek geleid van de Verenigde Staten omdat die juist willen dat de prijzen aan de pomp dalen.

De OPEC+ vergadert begin december op het hoofdkantoor in Wenen opnieuw over de productie. De olieminister van Saudi-Arabiƫ, dat wordt gezien als de leider van de OPEC, zei op de klimaattop in Egypte dat de alliantie van olieproducerende landen voorzichtig zal blijven met het productiebeleid.