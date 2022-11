Prijzen agrarische producten Duitse boeren blijven stijgen

De verkoopprijzen van agrarische producten van boeren in Duitsland blijven stijgen. In september lagen deze agrarische producentenprijzen ruim 39 procent hoger vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder, meldt het federale statistiekbureau Destatis.

In augustus gingen de prijzen die boeren voor hun producten rekenen met 34,5 procent omhoog en met 33,4 procent in juli. De prijzen worden vooral opgedreven door de gestegen graanprijs, die in september 41 procent hoger was dan vorig jaar. Plantaardige producten werden in september 26 procent duurder, de prijs van aardappelen ging zelfs 73 procent omhoog.

De prijzen die boeren rekenen voor dierlijke producten schoten met ruim 49 procent omhoog. Daarbij steeg de prijs van melk met bijna 58 procent. Dat heeft te maken met onder andere hogere energiekosten en gestegen prijzen van veevoeder.