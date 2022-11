SoftBank onderuit op beurs Japan, vastgoedsector China omhoog

Het Japanse telecom-, media-, en techconglomeraat SoftBank Group is maandag hard onderuitgegaan op de beurs in Tokio. Beleggers zetten het aandeel bijna 13 procent lager nadat het investeringsfonds van het bedrijf een miljardenverlies rapporteerde. Het beeld op de Aziatische beurzen was gemengd. Vooral de winsten van Chinese vastgoedfondsen sprongen daarbij in het oog, nadat Beijing met een steunpakket voor de sector kwam.

Het Vision Fund, de techinvesteringstak van SoftBank, sloot het derde kwartaal van het jaar af met een verlies van omgerekend zo’n 9,6 miljard euro. Dat kwam vooral door de stevige daling op de aandelenbeurzen. Maar ook de waarde van een aantal niet genoteerde bedrijven ging omlaag. SoftBank zelf sloot het kwartaal wel met een winst. Dat kwam onder andere door de verkoop van een belang in de Chinese webwinkel Alibaba.

Mede onder druk van zwaargewicht SoftBank verloor de Nikkei-index 1,1 procent. Ook de Kospi in Seoul en de All Ordinaries in Sydney verloren. Die daalden respectievelijk 0,4 en 0,2 procent.

In China stonden vastgoedbedrijven bij de winnaars. Dat gebeurde nadat Beijing met een plan kwam om de geplaagde sector te ondersteunen. Zo komt er financiƫle steun voor vastgoedtransacties en -projecten. Ook worden leningen aan ontwikkelaars verlengd. Vastgoedfondsen als Cifi, Country Garden, Logan Group en Longfor Group stegen tot 33 procent. Ook kwam China met een plan om de kosten van de bestrijding van corona te verminderen.

De graadmeter in Hongkong stond tussentijds 1,5 procent hoger. De Hang Seng-index werd vooral vooruitgeholpen door de vastgoedfondsen. In Shanghai stond een min van 0,1 procent op de borden. Shenzhen stond tussentijds 0,1 procent hoger.

De financiƫle markten zijn verder in afwachting van de uitkomst van het overleg tussen de Amerikaanse president Joe Biden en zijn Chinese collega Xi Jinping later op maandag. Het is voor het eerst dat de twee elkaar als regeringsleiders lijfelijk ontmoeten. Dat gebeurt in de marge van de G20-top op Bali.