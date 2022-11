Tesla-bestuurslid verdedigt miljardenbonus voor Elon Musk

Tesla heeft maandag de miljardenbonus van meer dan 50 miljard dollar voor topman Elon Musk verdedigd. Volgens bestuurslid Ira Ehrenpreis was deze grootste beloning uit de Amerikaanse geschiedenis nodig om de bekende ondernemer “betrokken” te houden bij de fabrikant van elektrische auto’s.

“We wilden dat Elon lange tijd aan het hoofd van Tesla zou staan”, aldus Ehrenpreis die bij de rechtszaak als getuige het woord nam. Hij voegde eraan toe dat de hoogte van de beloning ook besproken was met tien grote aandeelhouders van Tesla. Zij zouden het er allemaal mee eens zijn geweest.

Naar verwachting zal Musk zelf later deze week eveneens het woord nemen in de spraakmakende zaak. De topman kreeg al in 2018 een pakket met aandelenopties toegezegd voor als hij met Tesla bepaalde doelstellingen kon behalen. Sindsdien is de beurskoers van Tesla meer dan vertienvoudigd en het bedrijf was even zelfs meer dan 1000 miljard dollar waard.

Volgens berekeningen zou Musk tot wel 56 miljard miljard dollar kunnen opstrijken. De bonus zou dus zo hoog kunnen uitpakken dat Musk er de complete 44 miljard dollar mee zou kunnen terugverdienen die hij onlangs stak in de overname van Twitter.

Een kleine belegger in Tesla vond de beloning buitensporig en spande de zaak aan. Hij vindt het ook oneerlijk dat Musk de beloning toegewezen kreeg van een bestuur dat eigenlijk volledig onder zijn controle zou staan. Toch is de zaak niet zo simpel. Advocaten van Musk hebben er eerder op gewezen dat het voorstel in grote meerderheid is aangenomen door de aandeelhouders van het beursgenoteerde bedrijf.