Vakbond: Brits winkelpersoneel vaker uitgescholden

Brits winkelpersoneel heeft sinds de coronapandemie vaker te maken met beledigingen en bedreigingen door klanten. Dat meldde vakbond voor winkelpersoneel Usdaw na een peiling onder 4600 winkelwerknemers.

Van de ondervraagde werknemers gaf meer dan 70 procent aan te maken te hebben gehad met scheldpartijen, terwijl bijna de helft zegt bedreigd te zijn geweest. Tijdens corona botvierden klanten hun frustraties over mondmaskerverplichtingen en het houden van afstand op winkelpersoneel. Volgens Usdaw, dat 360.000 leden telt, zorgen ook toenemende spanningen over de sterk gestegen prijzen in winkels voor problemen, bijvoorbeeld omdat mensen hun beklag doen bij personeel.

De bond komt met het onderzoek aan het begin van een week waarin respect wordt gevraagd voor winkelpersoneel. Leden van Usdaw gaan hiervoor actievoeren en het winkelend publiek vragen om respectvol om te gaan met werknemers in winkels. In aanloop naar de feestdagen zijn er doorgaans meer incidenten in winkels bijvoorbeeld omdat het veel drukker is.

Winkelbedrijven hebben zelf ook te maken met uitdagingen, waaronder gebrek aan personeel. Om personeel te lokken en te behouden verhogen winkelketens de lonen. Ook wordt vaker gestaakt in de detailhandel om eisen voor hoger loon kracht bij te zetten.