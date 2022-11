Werknemers olieraffinaderij BP in Rotterdam voeren actie

Werknemers van olieraffinaderij BP in Rotterdam zijn maandag begonnen met actievoeren, nu een ultimatum voor een beter cao is verlopen. Volgens CNV Vakmensen beginnen zij met stiptheidsacties die vooral het bedrijf zelf zullen treffen. “Maar hoe langer het duurt, hoe meer impact de acties krijgen”, zegt Jaap Bosma, onderhandelaar bij CNV.

De vakbond had BP een ultimatum gesteld met als eis een loonsverhoging van 6 procent en een regeling waarbij werknemers kunnen meeprofiteren van de bedrijfswinst. De olieraffinaderij noemt de eisen echter “niet marktconform”.

Medewerkers begonnen maandag met zogeheten stiptheidsacties, waarbij ze zich veel strenger aan allerlei protocollen houden. “Dat betekent een stuk vertraging in hun werk. Als dat de werkgever niet in beweging brengt, zullen ze zich daarna ook strenger gaan richten op de vergunningen, waardoor andere processen vertraging oplopen”, zegt Bosma. Daarna volgen stakingen “die wat meer maatschappelijke impact gaan hebben. Maar zo ver is het nog lang niet.”

De raffinaderij van BP produceert ongeveer 400.000 vaten olie per jaar en is een belangrijke leverancier van diesel in Noord-Europa.