Yellen: beëindigen Oekraïne-oorlog beste remedie wereldeconomie

De beste manier om een einde te maken aan de wereldwijde economische ontwrichting is om de oorlog in Oekraïne te stoppen, zegt de Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen, voorafgaand aan de G20-top in Indonesië.

“Het beëindigen van de oorlog in Rusland is een morele verplichting en het beste wat we kunnen doen voor de wereldeconomie”, zei Yellen in de marge van een ontmoeting met haar Franse tegenhanger Bruno Le Maire in Nusa Dua, op het vakantie-eiland Bali, waar de G20 deze week plaatsvindt.

Hoge brandstof- en voedselprijzen behoren tot de belangrijkste onderwerpen die op de top zullen worden besproken en weinig G20-landen zijn van de economische pijn gevrijwaard. Yellen hoopt diplomatieke druk op Rusland op te voeren om tot vredesonderhandelingen te komen.

Gastland Indonesië heeft opgeroepen tot besprekingen en een vreedzame oplossing van het conflict, maar heeft, net als mede-G20-leden China, Zuid-Afrika en India, grotendeels vermeden Rusland rechtstreeks te bekritiseren.

G20-regeringsleiders zullen naar verwachting ook een verlenging van de graandeal tussen Rusland en Oekraïne bespreken, waardoor Oekraïense graan- en kunstmestexport veilig door de Zwarte Zee kan worden vervoerd. Oekraïne is een van ’s werelds grootste producenten van beide producten. De Russische president Vladimir Poetin trachtte de overeenkomst te torpederen, maar haalde bakzeil na scherpe reacties van ontwikkelingslanden.