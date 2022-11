ACM spreekt vakantieparken aan op gebrekkige inclusiefprijzen

Grote aanbieders van vakantiehuizen als Center Parcs, Landal en Roompot vermeldden hun prijzen tot voor kort niet helder inclusief alle bijkomende kosten, terwijl dit eigenlijk wel zou moeten. Op last van toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) hebben ze hun prijsweergaves moeten aanpassen.

Het gaat bijvoorbeeld om schoonmaakkosten, een extra bedrag voor bedlinnen of toeristenbelasting. Die waren niet overal in de prijs opgenomen. In plaats daarvan werden ze apart vermeld onder een zogenoemd i-symbool. Volgens de ACM was dit voor consumenten onduidelijk.

“Consumenten baseren hun keuze vaak op de prijs. Dan mag het niet gebeuren dat consumenten pas aan het einde van het boekingsproces de totaalprijs te zien krijgen. Die was soms wel het dubbele van de oorspronkelijke aanbieding”, zegt Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM.

Onderzoek van de consumentenwaakhond wijst uit dat de meeste mensen de informatie onder het i-symbool helemaal niet zien. Slechts 15 procent van de consumenten zou erop klikken. Toen de ACM de websites van een aantal aanbieders van vakantiehuizen controleerde bleek vervolgens dat bij alle partijen aanpassingen in de prijsweergave nodig waren.

Van Houten wijst erop dat de acht aangesproken aanbieders inmiddels orde op zaken hebben gesteld. “Wij zijn blij met de aanpassingen die zijn gedaan.” Daarmee is de zaak wat betreft de ACM klaar, er dreigen bijvoorbeeld geen boetes voor de betrokken partijen. De komende tijd blijft de ACM de vermelding van prijzen in de reisbranche wel in de gaten houden.