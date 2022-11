Activistische belegger TCI wil ‘agressieve actie’ kosten Alphabet

De activistische belegger TCI Fund Management wil dat Google-moeder Alphabet “agressieve actie” onderneemt om de kosten omlaag te krijgen. Dat schreef TCI in een brief aan het Amerikaanse technologieconcern. Volgens het hedgefonds zijn met name de kosten voor personeel veel te hoog bij Alphabet.

Net als andere grote techbedrijven zoals Facebook-moeder Meta Platforms, Snapchat-eigenaar Snap en Twitter heeft Alphabet te kampen met afzwakkende inkomsten uit advertenties omdat adverteerders terughoudender zijn geworden door de economische onzekerheid. Tegelijkertijd hebben die bedrijven te maken met hoge kosten.

TCI-directeur Chris Hohn schreef in een open brief aan Alphabet-topman Sundar Pichai dat hij agressieve stappen moet gaan zetten om de kosten omlaag te brengen. Hohn stelt dat het bedrijf te veel werknemers heeft en dat de kosten per werknemer te hoog zijn. TCI vindt dat er in de afgelopen jaren te veel nieuwe werknemers bij Alphabet zijn aangenomen. De investeerder spreekt van “excessieve groei” van het personeelsbestand. Alphabet is al wel bezig de kosten te drukken door minder nieuw personeel te werven.

Het Britse TCI is naar eigen zeggen sinds 2017 aandeelhouder van Alphabet met een belang in het concern ter waarde van meer dan 6 miljard dollar. Het beleggingsfonds wil ook dat Alphabet meer eigen aandelen gaat inkopen en de verliezen bij kleinere onderdelen van het bedrijf terugdringt, met name de tak voor zelfrijdende auto’s Waymo. Op de beurs is het aandeel Alphabet dit jaar een derde in waarde gedaald.

TCI was in Nederland in het verleden betrokken bij de opsplitsing en verkoop van ABN AMRO.