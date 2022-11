AEX opnieuw omhoog, techinvesteerder Prosus koploper

De Amsterdamse AEX-index is dinsdag opnieuw met winst gesloten. Techinvesteerder Prosus was koploper bij de hoofdfondsen op het Damrak, dankzij de stevige koerswinsten in de Chinese techsector, waarin het via Tencent een groot belang heeft. Ook ging de aandacht van beleggers uit naar de Amerikaanse producentenprijzen die vorige maand minder hard stegen dan verwacht, waardoor de inflatie in de Verenigde Staten verder kan afkoelen.

De AEX eindigde met een plus van 1,4 procent op 716,43 punten. De MidKap won 0,2 procent tot 938,51 punten. De hoofdgraadmeters in Parijs en Frankfurt klommen 0,5 procent. De FTSE in Londen had een mindere dag met een min van 0,2 procent.

Prosus prijkte bovenaan de AEX met een plus van ruim 7 procent, na de koerssprong van dik 10 procent voor het Chinese internet- en gamebedrijf Tencent in Hongkong. NN volgde met een plus van 3,1 procent. Analisten van de Amerikaanse bank JPMorgan Chase verhoogden het koersdoel voor het aandeel in aanloop naar de beleggersdag die de verzekeraar donderdag houdt.

ASML klom 2,5 procent. Topman Peter Wennink zei in een interview met persbureau Bloomberg dat de chipmachinemaker overweegt om overnames te doen om te kunnen voldoen aan de sterke vraag. Verlichtingsbedrijf Signify sloot de rij met een min van bijna 5 procent. Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway was ook in de onderste regionen te vinden met een verlies van 3,6 procent.

In de MidKap werd TKH 0,4 procent lager gezet. De technologiegroep zag de omzet in het derde kwartaal sterk stijgen en handhaafde zijn verwachtingen voor het hele jaar. Wel waarschuwde topman Alexander van der Lof dat de tekorten aan onderdelen in de komende kwartalen zullen aanhouden, waardoor de oplevering van projecten wordt vertraagd. Grootste daler bij de middelgrote fondsen op Beursplein 5 was metalenspecialist AMG (min 2,9 procent). Energiespecialist Alfen was de sterkste stijger met een winst van 4 procent.

In Londen verloor Vodafone bijna 8 procent. Het Britse telecomconcern verlaagde zijn verwachtingen na tegenvallende resultaten in de eerste jaarhelft. Topman Nick Read verklaarde maatregelen te nemen vanwege de verslechterde economische vooruitzichten, de hoge energiekosten en stijgende inflatie. Zo wil het bedrijf onder meer de prijzen in Europa verhogen.

De euro was 1,0376 dollar waard, tegen 1,0340 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie won 0,5 procent in prijs tot 86,24 dollar. Brentolie werd 0,3 procent duurder op 93,44 dollar per vat.