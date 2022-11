CBS: arbeidsmarkt iets minder krap

De arbeidsmarkt is iets minder krap. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is het aantal openstaande vacatures in het derde kwartaal van dit jaar op kwartaalbasis met 17.000 gedaald. Daarbij kwamen er 45.000 werklozen bij. Daarmee stonden tegenover elke 100 werklozen zo’n 121 vacatures open. Het is voor het eerst in zeven kwartalen dat de spanning op de arbeidsmarkt minder wordt.

Verder meldt het CBS dat het aantal banen nog steeds stijgt. In de meetperiode kwamen er 59.000 banen bij. Het totaal aantal banen steeg daarmee naar een nieuw record van bijna 11,5 miljoen. In dat cijfer zijn alle banen meegeteld, dus voltijd en deeltijd. Het aantal banen stijgt al voor het negende kwartaal op rij.

Eind september stonden er volgens het CBS 449.000 vacatures open. Vooral in de handel en de zakelijke dienstverlening zijn bedrijven op zoek naar personeel. In die sectoren gaat het om respectievelijk 92.000 en 73.000 vacatures. In de zorg staan 68.000 banen open. De drie genoemde sectoren zijn samen goed voor de helft van alle openstaande vacatures.

In de meeste bedrijfstakken nam het aantal vacatures af. De handel was ook hierin koploper. Hier daalde het aantal openstaande jobs met 8000 op kwartaalbasis. In de horeca zette de krimp van vorig kwartaal door, met een afname van 4000 naar 36.000 vacatures. In onder andere de zorg, vervoer en opslag, het onderwijs en het openbaar bestuur stonden er meer banen open.

Verder meldt het CBS dat er 374.000 nieuwe vacatures bijkwamen in het afgelopen kwartaal. Dat is een daling met 21.000 in vergelijking met de vorige meetperiode. Het aantal banen bij uitzendbureaus viel lager uit. Hier was sprake van een daling met 1,8 procent, wat neerkomt op 14.000 banen minder. Deze daling volgt op een eerdere afname van 1,1 procent een kwartaal eerder. Daartegenover werden er meer mensen in vaste dienst genomen.

Het aantal gewerkte uren kwam in het derde kwartaal uit op 3,6 miljard. Dat is, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden 1,6 procent minder dan een kwartaal eerder. De werkloosheid nam in het derde kwartaal voor het eerst sinds het derde kwartaal van 2020 weer toe. In totaal stonden 372.000 mensen als werkloos te boek. Het gaat bij werklozen om mensen die geen betaald werk hebben, maar daar wel naar hebben gezocht en op korte termijn beschikbaar zijn. Het aantal langdurig werklozen nam verder af tot 73.000, tegen 77.000 eind juni.