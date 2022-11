Champagneproducent Moët & Chandon: onze voorraad raakt op

Mede door het opheffen van de coronabeperkingen in veel landen is de vraag naar champagne sterk gestegen. Dat heeft gevolgen voor de beschikbaarheid van champagne, stelt drankenproducent Moët Hennessy. Het bedrijf achter champagnemerken als Moët & Chandon, Dom Pérignon, Ruinart en Veuve Cliquot zegt door de voorraden heen te raken.

Topman Philippe Schaus van de drankentak van luxeconcern LVMH stelt dat de huidige periode binnen het bedrijf de ‘roaring twenties’ wordt genoemd, naar de bijnaam van de twintiger jaren van de vorige eeuw. De vraag naar de bubbeltjeswijn nam aan het begin van de coronaperiode af, maar daarna liepen de verkopen al op. Nu de coronacrisis voor het gevoel van veel mensen is afgelopen, nam de vraag nog verder toe.

Of de champagnehausse aanhoudt, durfde Schaus niet te zeggen. Er is veel onzekerheid over de economie, aldus de Luxemburger die wel aangaf dat bemiddelde consumenten nog altijd bereid zijn te betalen voor champagne.

Goed nieuws had Schaus ook voor de champagneliefhebbers. Volgend jaar komt er weer meer champagne aan, de oogst van 2020.