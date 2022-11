Chipmachinemaker ASML wil groeien via overnames

Chipmachinemaker ASML denkt aan overnames om zijn productiecapaciteit uit te breiden. Dat heeft topman Peter Wennink van het Veldhovense bedrijf in Zuid-Korea gezegd. Wennink is in het Aziatische land om de eerste steen te leggen van het nieuwe Koreaanse hoofdkantoor van zijn bedrijf.

ASML maakte vorig jaar bekend de komende jaren de omzet haast te willen verdubbelen en in 2030 bijna te verdrievoudigen. Die groei zorgt voor meer schaalgrootte en daarvoor is ASML bereid overnames te doen. “We zullen overnames doen als we denken dat dat nodig is om onze plannen te ondersteunen.”

Tot 2024 investeert ASML 240 miljard won in Zuid-Korea, omgerekend een kleine 176 miljoen euro. Maar daarmee beginnen de investeringen van het Veldhovense bedrijf pas, aldus Wennink. Enkele van de grootste klanten van ASML, zoals Samsung en SK Hynix komen uit Zuid-Korea. Ook de Taiwanese chipfabrikant TSMC zit in de buurt.