Consumenten gaven meer uit aan diensten, kochten minder eten

Consumenten hebben in september meer besteed dan een jaar eerder, zelfs nadat voor gestegen prijzen was gecorrigeerd. Dat becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vooral aan diensten zoals telefoonabonnementen, kappersbezoek of een bezoek aan een voetbalwedstrijd of concert gaven huishoudens meer uit. Vorig jaar golden op verschillende vlakken nog beperkingen vanwege corona. Aan eten besteedden huishoudens minder, net als aan bijvoorbeeld auto’s en woninginrichting.

De consumptie van huishoudens lag 2,2 procent hoger dan een jaar eerder. De uitgaven aan diensten gingen ruim 5 procent omhoog. Diensten zijn goed voor iets meer dan de helft van alle consumptieve bestedingen van huishoudens, aldus het CBS.

Aan goederen gaven consumenten wat minder uit. De bestedingen aan duurzame goederen, zoals auto’s en woninginrichting, daalden met 2,6 procent. Ook aan voedingsmiddelen, dranken en tabak gaven huishoudens 2,6 procent minder uit. De uitgaven aan zaken als aardgas en verzorgingsproducten gingen wel omhoog, met 1 procent.