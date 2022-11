Emissieautoriteit: industriële bedrijven nauwelijks duurzamer

Honderden grote Nederlandse industriële bedrijven zijn in de afgelopen vier jaar nauwelijks duurzamer gaan produceren, meldt de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) na onderzoek.

“We hebben niet de indruk dat de Nederlandse industrie het gemiddeld genomen slechter doet dan de industrie in andere Europese landen, maar afgezet tegen de eigen nationale klimaatdoelen en de wens tot de top van Europa te behoren, is er echt nog veel werk aan de winkel”, stelt Mark Bressers, directeur bij de NEa.

Het gaat om bedrijven die onder het Europese emissiehandelssysteem, Emission Trade System (ETS) vallen. Via emissierechten van dit handelssysteem betalen bedrijven geld voor de CO2 die ze uitstoten.

De concerns worden vergeleken met een ijkpunt van de 10 procent meest CO2-efficiënt producerende bedrijven in Europa. Zo wordt er bijvoorbeeld bij Europese staalproducenten gekeken hoeveel CO2 zij uitstoten per ton staal. De gemiddelde efficiëntie van de 10 procent schoonste staalproducenten is dan de basis voor de nieuwe zogeheten benchmark voor staal.

“Als de Nederlandse industrie zou presteren op het niveau van de benchmark zou er 6,1 miljoen ton CO2 minder uitgestoten kunnen worden bij gelijke productie. Dat is bijna 15 procent van de totale uitstoot van de grote industrie”, aldus Bressers. De sectoren waar de meeste CO2 wordt uitgestoten, zijn de olieraffinage, chemische industrie en metaalsector. De tien grootste industriële uitstoters zijn samen verantwoordelijk voor verreweg het grootste deel van de totale uitstoot.