Energieagentschap voorziet daling Russische olieproductie

De Russische olieproductie zal als gevolg van westerse sancties komend jaar terugvallen, verwacht het Internationaal Energie Agentschap (IEA). In 2023 zal Rusland daarom mogelijk minder dan 10 miljoen vaten olie per dag oppompen. Rusland heeft wel een deel van de olie die het naar het Westen stuurde aan andere landen verkocht, maar kon daarmee de weggevallen vraag niet goedmaken.

Zo verkocht Rusland onder andere meer olie aan India, China en Turkije. Dat ging om ruim 1 miljoen vaten per dag sinds het land eind februari Oekraïne binnenviel.

Door onder meer een olie-embargo van de Europese Unie dat in december van kracht wordt en een ban op olieproducten die in februari gaat gelden zal de vraag naar Russische olie verder afnemen. De olieproductie zal daarom ook teruggeschroefd worden en in maart 2 miljoen vaten per dag onder het niveau van voor de oorlog liggen, verwacht het IEA. Gemiddeld zal Rusland in 2023 9,6 miljoen vaten per dag oppompen.

In de winter blijft de oliemarkt nog in evenwicht, verwacht het energieagentschap. Maar door de Europese sancties kan de druk op de oliemarkt vervolgens wel toenemen. Oliekartel OPEC besloot samen met partners als Rusland onlangs al om de olieproductie te verlagen om de prijs te stutten.