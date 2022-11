Handelstekort eurolanden stijgt door duurdere import energie

De landen van de eurozone waren in september fors meer geld kwijt aan de import van grondstoffen, materialen en goederen. Door de sterke stijging van de energieprijzen liep het handelstekort van het eurogebied in september op tot 34,4 miljard euro, meldde Europees statistiekbureau Eurostat. Een jaar geleden was nog sprake van een handelsoverschot van bijna 7 miljard euro. Voor de hele Europese Unie was het handelstekort in september 45,8 miljard euro.

De waarde van de Europese export van producten, materialen en grondstoffen was in september bijna 260 miljard euro. Daarmee was sprake van een stijging op jaarbasis van bijna 24 procent. Daartegenover steeg de import met 44,5 procent tot een totaal van 294 miljard euro.

Over de eerste negen maanden van 2022 is het handelstekort van de eurolanden gestegen tot bijna 267 miljard euro. Dit was in dezelfde periode een jaar eerder nog een overschot van dik 129 miljard euro. Voor de hele EU werd een tekort van dik 358 miljard euro gemeten, tegen een overschot van ruim 88 miljard euro een jaar geleden.

In de cijfers is te zien dat er dit jaar vooral meer handel werd gedreven met Noorwegen. De EU probeert minder afhankelijk te worden van Russisch gas en kijkt als alternatief onder andere naar het Scandinavische land. De waarde van de import uit Noorwegen steeg in de eerste negen maanden van het jaar met bijna 162 procent.

De oorlog in Oekraïne en de sancties tegen Rusland waren ook goed te zien in de handelscijfers met Rusland. De export naar Rusland daalde in de periode van januari tot en met september met bijna 36 procent. De import uit Rusland nam mede door de hogere brandstofprijzen met ruim de helft toe.