Meer verzekeringsfraude door ondernemers ontdekt

Het aantal ondernemers dat is betrapt op fraude met verzekeringen is vorig jaar met 13 procent toegenomen, meldt het Verbond van Verzekeraars op basis van de jaarcijfers van het eigen Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV). Het aantal frauduleuze claims door particulieren daalde met 14 procent.

In 2021 zijn er 1198 ondernemers betrapt op verzekeringsfraude. In 2020 waren dat er 1061. “Dat komt omdat er steeds meer aandacht is voor fraudedetectie in de zakelijke markt”, zegt Richard Weurding, directeur van het Verbond van Verzekeraars.

In totaal zijn vorig jaar ongeveer 13.000 mensen betrapt op het plegen van fraude met verzekeringen. In 2021 is voor 85 miljoen euro fraude met verzekeringen voorkomen. In 2020 was dat voor een totaalbedrag van 88 miljoen euro.

Fraude met de motorrijtuigenverzekering (54 procent) is het vaakst geconstateerd. Mensen overdrijven bijvoorbeeld de schade of dienen een dubbele claim in. Verder staan in de top drie de inboedelverzekering (26 procent) en aansprakelijkheidsverzekering (12,5 procent).