Nederlandse export in september opnieuw gegroeid

Nederland heeft in september meer goederen geƫxporteerd dan in dezelfde maand vorig jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het gaat met name om machines, apparaten en transportmiddelen. De export steeg daarbij sterker in vergelijking met de twee voorgaande maanden.

De Nederlandse export steeg in september met 2,9 procent op jaarbasis. Wel plaatst het CBS daarbij een kanttekening: de omstandigheden voor export zijn voor de maand november minder gunstig dan voor de maand september. Dat komt volgens het statistiekbureau onder meer doordat de euro de afgelopen weken weer steeg ten opzichte van de dollar. Dat maakt producten uit Nederland duurder voor klanten die in dollars afrekenen.

De import steeg in september met 0,6 procent op jaarbasis. Dat komt volgens het CBS met name doordat Nederlanders vaker op vakantie gingen. Wanneer zij in het buitenland goederen en diensten kopen, verdwijnt er als het ware geld uit Nederland. Daarom wordt dit gezien als import. Ook de import van machines droeg bij aan de groei.