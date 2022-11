Onderzoek: pessimisme ondernemers over economie groeit

Nederlandse ondernemers in alle bedrijfstakken zijn steeds pessimistischer over de Nederlandse economie. Dat concluderen VNO-NCW, MKB-Nederland, het CBS, KvK en het Economisch Instituut voor de Bouw in een gezamenlijk onderzoek.

De zorgen voor ondernemers beginnen zich steeds meer op te stapelen, vooral door enorme kostenstijgingen van onder meer energie en materialen. “Het afgelopen kwartaal zag een toenemend aantal ondernemers de winsten afnemen en voor de komende drie maanden voorziet een kwart van de ondernemers een verslechtering van het economische klimaat”, staat in het rapport.

Volgens de onderzoekers is het ondernemersvertrouwen voor het eerst sinds twee jaar weer negatief. “Hiermee is het vertrouwenspeil weer terug op het niveau van begin vorig jaar te midden van de coronacrisis. Vooral in de horeca sloeg het sentiment sterk om”, geven de organisaties aan.

Uit de enquĂȘte blijkt ook dat bij ruim 40 procent van de bedrijven de zogeheten incidenteel uitbetaalde lonen zijn gestegen vergeleken met vorig jaar. Dit is loon dat buiten de vastgestelde cao-lonen valt. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om prestatiebonussen of eenmalig uitkeringen om nieuwe mensen aan te trekken. Ook extra geld vanwege de hoge energieprijzen valt hieronder.

“Ruim de helft van de ondernemers die hogere incidentele lonen rapporteert, geeft aan dat het behoud van personeel, onder andere door de krapte op de arbeidsmarkt, de belangrijkste reden is”, stellen de onderzoekers vast.