Pensioenfonds voor metaalsector verhoogt pensioenen opnieuw

Het Pensioenfonds Metaal & Techniek (PMT) verhoogt de pensioenen met ingang van volgend jaar met 4,2 procent. Daardoor krijgen de bijna 1,4 miljoen deelnemers, onder wie ruim 240.000 gepensioneerden, er voor de twee keer in korte tijd extra pensioen bij.

Bij een uitkering van 700 euro per maand komt de verhoging neer op ongeveer 30 euro. In oktober werden de pensioenen bij het fonds voor de metaalsector al met 1,29 procent verhoogd. Daarvoor gebeurde dat jarenlang niet omdat PMT net als andere grote fondsen volgens de regels financieel niet sterk genoeg was.

“Na jaren zonder indexatie is bij de huidige inflatie de nood onder gepensioneerden erg hoog”, weet werknemersvoorzitter Jos Brocken. “We beseffen heel goed dat we met ons indexatiebesluit de kans op een toekomstige verlaging vergroten maar we hebben jaren gezocht naar wegen om de pensioenuitkeringen eerder te verhogen. Nu het eindelijk kan, doen we het ook.”

Onlangs kondigde zorgfonds PFZW ook al de tweede pensioenverhoging in korte tijd aan. Dat het beter gaat met pensioenfondsen is vooral te danken aan de hogere rentestand, want daardoor hoeven de fondsen volgens de regels nu minder geld in kas te houden voor het uitkeren van de pensioenen in de komende jaren.