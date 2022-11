Prosus en NN Group helpen AEX verder vooruit, Signify onderaan

De AEX-index op het Damrak ging dinsdag verder omhoog onder aanvoering van techinvesteerder Prosus en verzekeraar NN Group. Prosus profiteerde van de stevige koerswinsten in de Chinese techsector, waarin het via Tencent een groot belang heeft. NN had de wind in de zeilen dankzij een positief analistenrapport van de Amerikaanse bank JPMorgan.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,7 procent in de plus op 711,70 punten. Beleggers lieten zich niet afschrikken door het feit dat de Nederlandse economie in het derde kwartaal met 0,2 procent is gekrompen. De economie van de eurozone groeide daarentegen met 0,2 procent. De MidKap daalde 0,2 procent tot 934,65 punten. De beurzen in Parijs en Londen wonnen tot 0,3. De Duitse DAX verloor 0,2 procent.

Prosus kreeg er ruim 4 procent bij na een koerssprong van dik 10 procent van het Chinese internet- en gamebedrijf Tencent in Hongkong. NN volgde met een plus van 2,6 procent. Analisten van JPMorgan verhoogden het koersdoel voor het aandeel in aanloop naar de beleggersdag die de verzekeraar donderdag houdt.

ASML klom dik 1 procent. Topman Peter Wennink zei in een interview met persbureau Bloomberg dat de chipmachinemaker overweegt om overnames te doen om te kunnen voldoen aan de sterke vraag. Verlichtingsbedrijf Signify sloot de rij met een min van 3 procent. Zorgtechnologieconcern Philips en staalmaker ArcelorMittal daalden 2 procent.

In de MidKap stond TKH (min 4 procent) onderaan. De technologiegroep zag de omzet in het derde kwartaal sterk stijgen en handhaafde zijn verwachtingen voor het hele jaar. Wel waarschuwde topman Alexander van der Lof dat de tekorten aan onderdelen in de komende kwartalen zullen aanhouden, waardoor de oplevering van projecten wordt vertraagd. Kunstmestproducent OCI ging aan kop met een plus van 3,5 procent.

In Londen kelderde Vodafone bijna 8 procent. Het Britse telecomconcern verlaagde zijn verwachtingen na tegenvallende resultaten in de eerste jaarhelft. Topman Nick Read verklaarde maatregelen te nemen vanwege de verslechterde economische vooruitzichten, de hoge energiekosten en stijgende inflatie. Zo wil het bedrijf onder meer de prijzen in Europa verhogen.

Credit Suisse zakte dik 2 procent in Z├╝rich. De geplaagde Zwitserse bank verkoopt een deel van de activiteiten van zijn investeringstak aan de Amerikaanse vermogensbeheerder Apollo Global Management.

De euro was 1,0429 dollar waard, tegen 1,0340 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie daalde 1,2 procent in prijs tot 84,88 dollar. Brentolie werd 0,9 procent goedkoper op 92,31 dollar per vat.