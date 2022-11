Sinterklaasfeest houdt stand in economisch uitdagende tijden

Uit het jaarlijkse feestdagenonderzoek van Lootjestrekken.nl blijkt dat 51 procent van de Nederlanders dit jaar Sinterklaas viert. Vorig jaar was dat nog 49 procent. Sinterklaasvierders besteden echter 14 procent minder aan cadeaus ten opzichte van 2021.

Beperkte impact inflatie

Op de vraag of de hoge inflatie en energiecrisis invloed heeft op de viering dit jaar antwoordt 72 procent ontkennend. Nederlanders die hun viering wél aanpassen doen dit vooral door minder cadeaus en minder dure cadeaus te kopen. Verder zegt een derde van deze groep niet meer uit eten te gaan tijdens de feestdagen.

Familievieringen als vanouds

De afgelopen corona-periode werd Sinterklaas vooral gevierd binnen het gezin en minder met de gehele familie. Dit jaar is de groep die het sinterklaasfeest met de gehele familie viert weer op het niveau van 2019. “Opvallend is dat sinterklaasvieringen met collega’s in de lift zitten. Het lijkt er op dat het bedrijfsleven Sinterklaas heeft herontdekt als gezellige teamactiviteit.”, aldus Arjan Kuiper van Lootjestrekken.nl.

Minder budget voor cadeaus

Ondanks dat de helft van de Nederlandse bevolking dit jaar Sinterklaas viert, is het gemiddelde bedrag dat aan sinterklaascadeaus wordt uitgegeven gedaald van 133 naar 114 euro. Daarbij geeft 34 procent van de Nederlanders aan cadeaus voornamelijk in fysieke winkels te zullen kopen, terwijl dit vorig jaar 32 procent was. Arjan Kuiper: “Dit onderzoek laat zien dat na corona de winkelstraat voor veel consumenten weer favoriet is, waardoor het aandeel online shoppers niet meer groeit.”.

Over Lootjestrekken.nl

Lootjestrekken.nl biedt consumenten sinds 2001 de mogelijkheid om online lootjes te trekken. Hierbij hoeven deelnemers niet bij elkaar te komen en trekt niemand zijn eigen lootje of het lootje van vorig jaar. In 2021 is de Lootjestrekken app gelanceerd waarin verlanglijstjes ook na de feestdagen beschikbaar blijven.