Sligro wil verder met Metro-winkels van Belgische Makro

Groothandelsketen Sligro wil de in problemen gekomen Belgische groothandelswinkels van branchegenoot Makro overnemen. Het Nederlandse bedrijf heeft een bod uitgebracht op de activiteiten die Makro-moeder Metro eerder dit jaar nog verkocht aan een investeerder.

Het gaat om Makro Cash & Carry Belgium. Die groep bestaat uit elf winkels van horecagroothandel Metro en zes vestigingen van supermarktketen Makro. Sligro wil alleen de groothandelswinkels. Het Belgische bedrijf met ongeveer 2000 medewerkers hoorde tot voor kort nog bij hetzelfde concern als de Nederlandse Makro, maar werd in juni overgenomen door investeerder Bronze Properties. Snel werd duidelijk dat de nieuwe eigenaar het ook niet lukte om orde op zaken te stellen.

Makro Cash & Carry Belgium kreeg midden september van de Antwerpse ondernemingsrechtbank zogenoemde bescherming tegen schuldeisers. Daarop volgde een procedure om de winkelketen volledig of in delen te verkopen, tot woede van vakbondsbestuurders die meenden dat sprake was van een vooropgezet plan om via een doorstart van veel medewerkers af te komen.

Hoeveel geld Sligro precies heeft geboden op de activiteiten is niet naar buiten gebracht. Sowieso zijn er meerdere partijen ge├»nteresseerd in het overnemen van de noodlijdende retailgroep, heeft gerechtsmandataris Nick Peeters laten weten. “Alle opties liggen open”, verklaarde hij. Eerder werd al bekend dat ook de huidige directeur Vincent Nolf graag verder wil met de Metro-winkels. Het is uiteindelijk aan een rechter om een beslissing te nemen. In de Makro-winkels, waarin Sligro en Nolf niet ge├»nteresseerd zijn, start woensdag een uitverkoop. Het aanbod in de webshop is al verminderd.