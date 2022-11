Voedselprijzen in Spanje in recordtempo omhoog

De prijzen voor voedsel in Spanje zijn in oktober in recordtempo gestegen. Volgens het Spaanse statistiekbureau gingen de levensmiddelenprijzen in doorsnee met 15,4 procent omhoog in vergelijking met een jaar eerder. Dat is de sterkste prijstoename sinds het begin van de metingen in 1994.

Met name verse groente werd fors duurder met een stijging van bijna 26 procent. De prijzen van eieren klommen met ruim een kwart en melk werd 25 procent duurder. Ook graan liet een stevige plus optekenen.

Net als in andere landen worden de Spaanse voedselprijzen gestuwd door de oorlog in Oekraïne en hogere kosten voor bijvoorbeeld energie voor levensmiddelenproducenten. Daarnaast hebben grote droogte en hittegolven dit jaar de Spaanse oogst geraakt. Het land is een van de belangrijkste producenten van fruit en groente in de Europese Unie. Spaanse voedselbanken zien een sterke toename van het aantal bezoekers vanwege de hoge kosten voor levensmiddelen.

De algehele inflatie in Spanje lag in oktober op 7,3 procent. Dat is aanzienlijk lager dan het cijfer van 8,9 procent een maand eerder. Die daling was te danken aan lagere energiekosten.