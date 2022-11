Yellen ziet geen basis voor onderzoek overname Twitter door Musk

De Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen ziet “geen basis” om een onderzoek te beginnen naar de overname van Twitter door Elon Musk. Dat zei Yellen tegen nieuwszender CBS. Yellen is als minister van Financiën namelijk voorzitter van een commissie die toezicht houdt op buitenlandse betrokkenheid bij overnames in de Verenigde Staten. Een van de aandeelhouders van Twitter na de overname door Musk is de steenrijke Saudische prins Alwaleed bin Talal.

Yellen zei tegen CBS niet op de hoogte te zijn van eventuele problemen door de buitenlandse financiering bij de overname van het socialmediabedrijf. Ook het Qatarese staatsinvesteringsfonds en cryptobedrijf Binance, dat in handen is van een Chinese staatsburger, hebben geholpen met de deal. In Washington zijn er zorgen ontstaan dat buitenlandse investeerders via Twitter invloed kunnen uitoefenen op de publieke opinie en zo een risico voor de nationale veiligheid kunnen vormen.

Eerder werd al gemeld dat de Amerikaanse regering ook andere activiteiten van Musk aan een veiligheidscheck zou kunnen onderwerpen, waaronder de satellietdienst Starlink, onderdeel van ruimtevaartbedrijf SpaceX. Een Amerikaanse senator heeft geopperd dat Musk ook onder druk gezet kan worden door China omdat Tesla een grote fabriek heeft bij de Chinese stad Shanghai.