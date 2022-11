Air France-KLM hard onderuit op terughoudend Damrak

Air France-KLM werd woensdagochtend ruim 11 procent lager gezet op de Amsterdamse beurs. Beleggers reageerden op de aankondiging dat de luchtvaartcombinatie geld wil ophalen met de uitgifte van een nieuwe obligatielening, die kan worden omgezet in aandelen. Het bedrijf wil de opbrengst gebruiken om een lening van de Franse staat terug te betalen.

De beurshandel op het Damrak stond verder vooral in het teken van geopolitieke zorgen, die werden aangewakkerd door een raketinslag in Polen. De raket zou naar verluidt van Russische makelij zijn. Wie de raket heeft afgevuurd is niet duidelijk. De NAVO komt woensdag bijeen tijdens een spoedzitting om de veiligheid van NAVO-lid Polen te bespreken.

Rusland ontkent raketten te hebben afgevuurd nabij de Pools-Oekraïense grens en spreekt van een opzettelijke provocatie. De Amerikaanse president Joe Biden zei na afloop van een spoedoverleg tijdens de G20-top op Bali dat de raket die twee dodelijke slachtoffers maakte waarschijnlijk niet vanuit Rusland is afgevuurd. Biden verklaarde dat de VS en de NAVO-landen het incident onderzoeken alvorens over te gaan tot actie.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel een fractie lager op 716,12 punten. Chiptoeleverancier Besi was de grootste daler met een min van 1,6 procent. Verzekeraar NN Group en olie- en gasconcern Shell gingen aan kop met winsten van 0,8 procent.

De MidKap zakte 0,8 procent tot 930,81 punten door de koersval van Air France-KLM. De beurs in Frankfurt daalde 0,2 procent en Parijs won 0,1 procent. De FTSE-index in Londen klom 0,3 procent, hoewel de inflatie in het Verenigd Koninkrijk in oktober verder is opgelopen tot 11,1 procent.

Bij de kleinere bedrijven steeg Fugro 4,5 procent. Het bedrijf heeft naar eigen zeggen een “grote” opdracht gekregen van het Deense Energinet voor bodemonderzoek voor de ontwikkeling van offshore-windenergieproject North Sea 1.

Siemens Energy steeg dik 2 procent in Frankfurt. Het Duitse energiebedrijf leed in het afgelopen boekjaar verlies en keert geen dividend uit. Het kampt met problemen bij zijn Spaanse windturbinedochter en door het vertrek uit Rusland. In het nieuwe boekjaar zullen de verliezen volgens het bedrijf wel afnemen.

De euro was 1,0410 dollar waard, tegen 1,0376 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,4 procent in prijs tot 86,59 dollar. Brentolie werd 0,1 procent goedkoper op 93,73 dollar per vat.