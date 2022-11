Air France-KLM keldert op roodgekleurd Damrak

Luchtvaartcombinatie Air France-KLM ging woensdag hard onderuit op een roodgekleurde aandelenbeurs in Amsterdam. Het Frans-Nederlandse concern geeft een nieuwe obligatielening uit die kan worden omgezet in aandelen. Daarnaast bleven beleggers de ontwikkelingen rond de raketinslag in Polen volgen. Het gaat naar alle waarschijnlijkheid om een Oekraïense luchtafweerraket.

Air France was met afstand de grootste daler in de MidKap met een min van 10,5 procent. Volgens het concern is voor circa 300 miljoen euro ingeschreven op de uitgifte van obligaties en was de vraag groter dan het aanbod. Het bedrijf wil de opbrengst gebruiken om een lening van de Franse staat terug te betalen en zijn kapitaalpositie te versterken. Zowel de Nederlandse als de Franse overheid doet niet mee met de nieuwe lening. Logistiek dienstverlener CMA CGM, grootaandeelhouder en partner van Air France-KLM, doet wel mee.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 1 procent in het rood op 709,11 punten. De MidKap zakte 1,8 procent tot 921,86 punten, onder druk van het koersverlies van Air France-KLM. In Parijs en Frankfurt gingen de hoofdgraadmeters tot 1 procent omlaag. Londen hield de schade beperkt tot een min van 0,3 procent.

In de AEX was chiptoeleverancier ASMI de grootste daler met een min van 4,6 procent, gevolgd door betalingsverwerker Adyen en chipbedrijf Besi met minnen tot 4,5 procent. Koploper bij de hoofdfondsen op het Damrak was informatieleverancier Wolters Kluwer met een plus van 1,5 procent.

In de MidKap gingen verzekeraar ASR en bodemonderzoeker Fugro aan kop met plussen van 1,5 procent. Fugro heeft naar eigen zeggen een “grote” opdracht gekregen van het Deense Energinet.

Siemens Energy speelde een eerdere flinke koerswinst in Frankfurt grotendeels kwijt en sloot uiteindelijk 0,6 procent hoger. Het Duitse energiebedrijf leed in het afgelopen boekjaar verlies en keert geen dividend uit. Het concern kampt met problemen bij zijn Spaanse windturbinedochter en door het vertrek uit Rusland. In het nieuwe boekjaar zullen de verliezen volgens Siemens Energy wel afnemen.

De euro was 1,0390 dollar waard, tegen 1,0376 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,6 procent minder op 84,67 dollar. Brentolie werd 2,1 procent goedkoper op 91,91 dollar per vat.