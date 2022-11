Albert Hein bouwt eerste geautomatiseerd Home Shop Center

Albert Heijn is in Barendrecht begonnen met de bouw van een geautomatiseerd Home Shop Center (HSC), waar de houdbare producten straks niet meer door mensen maar door honderden robots verzameld en ingepakt worden. Het is voor het eerst dat de supermarktketen gaat werken met “mechanisatie” in zo’n center.

Volgens AH rijden er straks bijna driehonderd robots door het nieuwe HSC om de bestelde boodschappen zoals een pot pindakaas en een tube tandpasta snel te verzamelen en in kratten te plaatsen. Naar verwachting worden er straks vanuit het nieuwe center per week 45.000 bestellingen bij klanten thuisbezorgd. De opening staat gepland in het najaar van 2023.

Albert Heijn heeft nu al acht HSC’s in Nederland van waaruit huishoudens hun boodschappen thuis kunnen laten bezorgen. Maar daar worden de artikelen nog handmatig verzameld. Gemiddeld werken daar “een paar honderd” mensen die de kratjes vullen. “Straks zijn er minder mensen nodig om hetzelfde werk te doen. Maar hoeveel minder weten we nog niet”, zegt een woordvoerster van het bedrijf.

De nieuwe locatie heeft een oppervlak van ruim 25.000 vierkante meter. Op het gebied van de automatisering werkt Albert Heijn samen met Swisslog, een aanbieder van magazijnautomatisering en -software.