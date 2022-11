Aziatische beurzen lager door zorgen over raketinslag in Polen

De belangrijkste aandelenbeurzen in Azië gingen woensdag overwegend omlaag. Beleggers bleven voorzichtig na de ontploffing van een raket van naar verluidt Russische makelij in Polen, dat lid is van de NAVO. Wie de raket heeft afgevuurd is nog onduidelijk.

Rusland ontkent raketten te hebben afgevuurd nabij de Pools-Oekraïense grens en spreekt van een opzettelijke provocatie. De Amerikaanse president Joe Biden zei na afloop van een spoedoverleg tijdens de G20-top op Bali dat de raket die twee dodelijke slachtoffers maakte waarschijnlijk niet vanuit Rusland is afgevuurd.

De geopolitieke zorgen overschaduwden het optimisme over de afkoelende inflatie in de Verenigde Staten. De producentenprijzen in de grootste economie ter wereld stegen vorige maand namelijk minder sterk dan gedacht. Eerder lieten de consumentenprijzen in oktober al een verdere afkoeling zien. De afnemende inflatie voedt de hoop dat de Amerikaanse centrale bank de rente minder agressief hoeft te verhogen om de inflatie te bestrijden.

De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,9 procent in de min, na de sterke opmars een dag eerder. Tencent daalde 1 procent voorafgaand aan de kwartaalcijfers van het Chinese internet- en gamebedrijf, waarin de in Amsterdam genoteerde techinvesteerder Prosus een groot belang heeft. Volgens persbureau Reuters zal Tencent ook een nieuwe ontslagronde aankondigen.

De hoofdindex in Shanghai verloor 0,4 procent en de Kospi in Seoul daalde 0,3 procent. De Australische All Ordinaries in Sydney leverde ook 0,3 procent in. De Nikkei in Tokio hield het hoofd boven water en eindigde 0,1 procent in de plus. Daiichi Sankyo steeg 3 procent. De Japanse farmaceut liet weten dat zijn coronavaccin ook als boosterprik succesvol is gebleken.