Beurshandel op Damrak in teken van geopolitieke zorgen

De Amsterdamse beurshandel staat woensdag vooral in het teken van geopolitieke zorgen, die werden aangewakkerd door een raketinslag in Polen. De raket zou naar verluidt van Russische makelij zijn. Wie de raket heeft afgevuurd is niet duidelijk. De NAVO komt woensdag bijeen tijdens een spoedzitting om de veiligheid van NAVO-lid Polen te bespreken.

Rusland ontkent raketten te hebben afgevuurd nabij de Pools-Oekraïense grens en spreekt van een opzettelijke provocatie. De Amerikaanse president Joe Biden zei na afloop van een spoedoverleg tijdens de G20-top op Bali dat de raket die twee dodelijke slachtoffers maakte waarschijnlijk niet vanuit Rusland is afgevuurd. Biden verklaarde dat de VS en de NAVO-landen het incident onderzoeken alvorens over te gaan tot actie.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst af op een vrijwel vlak begin en ook de andere Europese beurzen lijken afwachtend te openen. De Aziatische beurzen lieten woensdag overwegend verliezen zien. De Hang Seng-index in Hongkong verloor tussentijds 1,1 procent. De Nikkei in Tokio hield net stand en sloot 0,1 procent hoger.

Op het Damrak kondigde Fugro aan een opdracht te hebben gekregen van het Deense Energinet voor bodemonderzoek voor de ontwikkeling van het North Sea 1 offshore windenergieproject. De waarde van het contract werd niet gegeven. Wel spreekt Fugro van een “grote” opdracht.

Air France-KLM maakte bekend zo’n 300 miljoen euro te willen ophalen met een obligatielening voor gekwalificeerde investeerders, die kan worden omgezet in aandelen. De opbrengst zal volledig worden gebruikt om een obligatielening die gehouden wordt door de Franse staat, terug te betalen. De Franse logistiek dienstverlener CMA CGM, grootaandeelhouder en partner van Air France-KLM, neemt deel aan de uitgifte van de obligatielening.

Ahold Delhaize kondigde aan dat Kevin Holt bij de komende jaarvergadering stopt als topman van Ahold Delhaize USA, de Amerikaanse tak van het supermarktconcern. Holt wordt opgevolgd door JJ Fleeman, die momenteel verantwoordelijk is voor digitale en e-commerce-innovatie bij de Amerikaanse tak.

Groothandelsketen Sligro liet weten de in problemen gekomen Belgische groothandelswinkels van branchegenoot Makro over te willen nemen. Het Nederlandse bedrijf heeft een bod uitgebracht op de activiteiten die Makro-moeder Metro eerder dit jaar nog verkocht aan een investeerder. Het gaat om Makro Cash & Carry Belgium.

De euro was 1,0393 dollar waard, tegen 1,0376 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,8 procent in prijs tot 86,20 dollar. Brentolie werd 0,7 procent goedkoper op 93,21 dollar per vat.