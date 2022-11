Bodemonderzoeker Fugro helpt Denen bij nieuwe windparken op zee

Bodemonderzoeker Fugro heeft een nieuwe klus in Denemarken binnengehaald voor de voorbereiding van de aanleg van windmolens op zee. Vanaf 2024 gaat de onderneming uit Leidschendam in opdracht van het Deense Energinet de zeebodem en alles daaronder in beeld brengen om geïnteresseerde ontwikkelaars hierover te informeren, voordat zij meedingen naar een klus.

Tot zeker ver in 2025 zullen de onderzoeken doorgaan om er zekerder van te zijn dat de turbines en kabels op de goede plekken komen te liggen. Denemarken wil met de aanleg van het windproject op zee North Sea I zijn energiecapaciteit met 4 gigawatt uitbreiden. Dat is ongeveer 14 procent van het huidige elektriciteitsverbruik van Nederland.

Fugro, dat vorig jaar goed was voor een jaaromzet van bijna 1,5 miljard euro, ziet het binnenhalen van de nieuwe opdracht als het bewijs dat klanten ook op de lange termijn op zoek blijven naar meer energiecapaciteit uit hernieuwbare bronnen. Martin Kilsgaard Østergaard, projectleider bij Energinet, zegt blij te zijn met de overeenkomst met Fugro vanwege het succesvolle eerdere werk van het Nederlandse bedrijf voor Deense windparken op zee. Hoeveel geld met de klus is gemoeid, is niet naar buiten gebracht.