Brancheorganisatie: tv-verkoop loopt achter bij eerdere WK’s

Waar elektronicawinkels normaal gesproken flink meer tv’s verkopen in aanloop naar het WK voetbal, is daar dit jaar geen sprake van. Dat meldt brancheorganisatie voor elektronicaretailers Techniek Nederland. Wel zijn er onderlinge verschillen tussen de verkopende partijen.

Zo zijn er winkels waar de verkopen van tv’s flink zijn toegenomen, terwijl andere retailers nauwelijks een toename zien. Een woordvoerder van Techniek Nederland noemt dat “opvallend”. “Normaal gesproken noteren de meeste retailers voorafgaand aan grote evenementen als een WK of EK waaraan Oranje meedoet een forse stijging van het aantal verkochte tv’s. Maar het lijkt erop dat dit WK minder leeft dan in andere jaren”, aldus de zegsman.

Een van de bedrijven waar de zaken wel goed gaan is Mediamarkt. Volgens een woordvoerder is de televisieverkoop met “tientallen procenten” toegenomen vergeleken met november vorig jaar. Exacte cijfers noemt hij niet. In hoeverre die groei wordt veroorzaakt door het aanstaande WK voetbal is moeilijk te zeggen, maar het zou kunnen dat Black Friday-aanbiedingen de verkoop opdrijven, denkt de woordvoerder.

Coolblue, Expert en Bol.com willen niets kwijt over de verkoop van tv’s. Normaal gesproken worden wereldwijde en Europese voetbaltoernooien georganiseerd gedurende de zomermaanden. Dit jaar echter, valt het WK in dezelfde periode als Black Friday. Daarnaast is Sinterklaas sinds zaterdag weer in het land.

Een aantal van deze bedrijven probeert wel in te spelen op het aanstaande WK voetbal. Zo adverteert Coolblue in het kader van het toernooi met “Gouden wissels”. Klanten kunnen hun tv een upgrade geven door hun oude toestel in te wisselen. Bol.com daarentegen, lijkt geen aandacht te besteden aan het voetbaltoernooi, maar aan Sinterklaas. Bij Expert ten slotte, zijn nu “Oranjeweken”, waarbij klanten worden opgeroepen “pre-Black Friday-voordeel” te scoren.