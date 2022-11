DNB kijkt naar gevolgen hogere schadeclaims bij verzekeraars

Door de gestegen inflatie zijn de uitbetalingen die verzekeraars moeten doen ook hoger geworden. Toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) gaat in die sector komend jaar scherp opletten of de premies nog wel voldoen om te zorgen dat de financiële positie van verzekeraars niet wordt aangetast. Bij banken let DNB scherp op de risico’s op wanbetaling als gevolg van de inflatie en de gestegen rente.

Ook de ontwikkelingen op de huizenmarkt blijven een prioriteit, waarbij DNB vooral aandacht heeft voor de risico’s rond aflossingsvrije hypotheken. Nu de huizenprijzen wat dalen en de rente stijgt, vormen dergelijke hypotheken een groter risico.

Andere risico’s zijn er op het gebied van integriteit, wat ook geldt voor bijvoorbeeld trustkantoren en cryptodienstverleners. De bestrijding van zaken als witwassen en financiering van terrorisme wordt als het aan de DNB ligt meer gebaseerd op waar er risico’s zijn. Onder meer een betere inzet van data en “verantwoorde innovatie” van financiële instellingen moeten daarbij helpen.

Bij verzekeraars gaat DNB komend jaar verder kijken naar de gestegen rente en maatregelen die verzekeraars nemen om de gevolgen daarvan te beperken. Het gaat bijvoorbeeld om het afdekken van die risico’s met financiële producten. In het Verenigd Koninkrijk kregen pensioenfondsen last met het betalen van de gestegen kosten voor dergelijke producten toen de rente op staatsschulden onlangs sterk steeg. Dat kwam door de aankondiging van voormalig premier Liz Truss dat de overheid veel geld zou lenen om zo de belastingen te kunnen verlagen.

Verder kijkt de DNB naar de cyberweerbaarheid. Die weerbaarheid tegen cyberaanvallen is ook voor pensioenfondsen belangrijk. Het toezicht voor die sector zal daarnaast vooral in het teken staan van de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel, verwacht DNB.