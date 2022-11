DNB ziet in kunstmatige intelligentie risico verzekeringsmarkt

De solidariteit in de verzekeringsbranche kan onder druk komen te staan door het gebruik van nieuwe technologie. Daarvoor waarschuwt toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). Onder meer het gebruik van veel data en de inzet van kunstmatige intelligentie kunnen ervoor zorgen dat verzekeraars de risico’s vrijwel per verzekerde kunnen uitsplitsen. Dat kan ertoe leiden dat sommige mensen zich niet meer kunnen verzekeren.

DNB stelt bij het toezicht ook op te letten of de systemen die verzekeraars hanteren wel zijn toegestaan. Ook de omgang met data en de algoritmes worden gecontroleerd. Verder is er Europese regelgeving in de maak waarin de Europese verzekeringstoezichthouder EIOPA ook aan de bel kan trekken als er signalen zijn dat het niet goed gaat.

Ook neemt de rol van buitenlandse verzekeraars op de Nederlandse markt toe. Dat heeft goede kanten, signaleert DNB, maar brengt ook risico’s met zich mee. Grote partijen kunnen ervoor zorgen dat bepaalde risico’s verzekerbaar zijn waar dat een puur op Nederland gerichte verzekeraar niet lukt. Daarentegen hebben buitenlandse verzekeraars niet altijd specifieke kennis van de Nederlandse situatie en wet- en regelgeving.

Daarnaast ziet DNB ook het risico dat buitenlandse partijen de krenten uit de pap zullen halen door alleen lucratieve verzekeringen aan te bieden. Dat zou betekenen dat Nederlandse verzekeraars een groter deel van de minder winstgevende verzekeringen moeten dragen en het dus moeilijker kunnen krijgen.