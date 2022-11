E-bikemerk doppio wil 1,5 miljoen euro ophalen voor verdere groei

Producent van elektrische fietsen doppio wil door de uitgifte van aandelen geld ophalen om de naar eigen zeggen snelle groei van het bedrijf te financieren. Met het ophalen van zo’n 1,5 miljoen euro wil het bedrijf uit Amsterdam, dat in 2019 zijn eerste tweezitsfiets op de markt bracht, ook naar het buitenland uitbreiden.

Volgens oprichter Peter Eiselin komt deze volgende stap in de financiering “sneller dan verwacht”. Vorig jaar zomer startte doppio al een crowdfundingsactie en kreeg het geld van een investeringsmaatschappij. Door de uitgifte van aandelen kan iedereen vanaf een bedrag van 250 euro voor 50 euro per aandeel een belang in de onderneming kopen. Er zijn vanaf woensdag 30.000 aandelen beschikbaar.

Doppio ziet de Europese markt van e-bikes tot 2030 groeien tot 17 miljoen verkochte exemplaren, van 5 miljoen vorig jaar. De fabrikant verwacht zelf de komende jaren qua afzet te verdubbelen tot tussen de 6000 en 8000 fietsen in 2024. Doppio wil het huidige aantal van zes verkooppunten in Nederland verder uitbreiden en heeft ook “vergevorderde plannen om doppio in Duitsland, Frankrijk en BelgiĆ« te introduceren”.