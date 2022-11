ECB-beleidsmakers zinspelen op minder grote rentestap

De Europese Centrale Bank (ECB) zou volgende maand wel eens kunnen beslissen de rente iets minder agressief te verhogen. Beleidsmakers zouden aansturen op een renteverhoging met 0,5 procentpunt, aldus ingewijden tegen persbureau Bloomberg. Tijdens de laatste twee rentevergaderingen van de ECB werd besloten de rente opeenvolgend met 0,75 procentpunt te verhogen.

Als reden voor een minder agressieve verhoging zou onder meer het toenemende recessierisico worden genoemd. Verder is er de mogelijkheid dat de druk op de consumentenprijzen zal afnemen. Ook speelt mee dat een verhoging van de depositorente met een half procentpunt tot 2 procent dicht in de buurt komt van een zogenaamd neutraal niveau. Dat niveau zou de economie niet langer stimuleren. Ook de noodzaak om te onderhandelen over een begin van balansverkorting werd genoemd.

Sommige beleidsmakers zouden nog wel graag zien dat de rente ook volgende maand met 0,75 procentpunt wordt verhoogd om daarmee de inflatie te beteugelen. Maar dat zal volgens de bronnen alleen gebeuren als bijvoorbeeld de inflatie verrassend verder zou stijgen. Met nog vier weken te gaan voor het volgende rentebesluit van de ECB op 15 december, hebben de ambtenaren nog genoeg tijd om een beslissing te nemen. Het inflatiecijfer van 30 november zal een nadrukkelijke rol spelen bij de beslissing.

De inflatie in de eurozone is momenteel 10,7 procent. Dat is het hoogste niveau sinds de invoering van de eenheidsmunt. De verwachting is dat de inflatie zeker tot in de eerste helft van volgend jaar hoog zal blijven.