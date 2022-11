Erdogan verwacht verlenging afspraken over graancorridor

De overeenkomst die Oekraïne en Rusland eerder sloten over de uitvoer van graan via de Zwarte Zee zal ook na zaterdag van kracht blijven. Die verwachting sprak de Turkse president Recep Tayyip Erdogan uit. Turkije was intensief betrokken bij de totstandkoming van de deal die feitelijk zaterdag afloopt.

Erdogan sprak zijn verwachtingen uit in de marge van de G20-top op Bali. Volgens de president zijn er geen aanwijzingen dat het akkoord zal eindigen.

Oekraïne is een van ’s werelds grootste graanproducenten. Na de inval van Rusland in het land werd de uitvoer van tientallen miljoenen ton graan onmogelijk. Pas in juli werd tussen Rusland, Oekraïne, de Verenigde Naties en Turkije een deal gesloten over de export van graan.

Erdogan zei dat hij met de Russische president Vladimir Poetin zou spreken zodra hij naar Turkije was teruggekeerd. Volgens de Turkse president “loopt de weg naar vrede via de dialoog”, zo liet hij optekenen.

Een afzonderlijke overeenkomst tussen de VN en Turkije, die ook in juli werd ondertekend, maakt de uitvoer van Russische levensmiddelen en meststoffen mogelijk, ondanks de westerse sancties die aan Moskou zijn opgelegd na de Russische invasie in Oekraïne. Erdogan zei dat de export van meststoffen en ammoniak belangrijk is. “Het werk gaat door. We zullen dit met Poetin bespreken”, zei hij.