Klimaatrisico’s moeten volgens DNB beter verzekerbaar worden

De verzekeringsbranche moet ervoor zorgen dat relatief nieuwe risico’s beter verzekerbaar worden, stelt toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). Zo is er een toegenomen kans op overstromingen door de klimaatverandering, maar is dat nog moeilijk te verzekeren. Ook de overheid kan helpen door hier meer duidelijkheid over te scheppen, aldus divisiedirecteur toezicht bij DNB Maarten Gelderman.

Veel bedrijven en huishoudens zijn nu helemaal niet verzekerd tegen overstromingen. Schade door grondwater dat binnendringt door zware regenval is dan bijvoorbeeld wel verzekerd. Maar als die regenval tientallen kilometers verderop plaatsvindt en het overtollige water door een rivier wordt aangevoerd en tot schade lijdt, is dat mogelijk onverzekerd.

“Bij de overstromingen in Limburg vorig jaar zomer is de overheid daar ingestapt en heel coulant geweest”, benadrukt Gelderman. “Maar tegelijkertijd gaf de overheid aan dat dit eenmalig was.” Daarvan zijn veel bedrijven en huishoudens zich niet bewust en daardoor schatten ze de risico’s ook niet goed in. Als potentiĆ«le klanten beseffen dat een verzekering van groter belang is, ontstaat er meer vraag en kan de markt zich beter ontwikkelen.

Voor cybercrime is het probleem vergelijkbaar, stelt DNB. Er wordt vaak geen openheid over gegeven als bedrijven of personen daar slachtoffer van zijn. Dat zorgt ervoor dat het moeilijk is om een beeld te krijgen van de omvang van het probleem, waardoor de noodzaak van het afsluiten van een verzekering mogelijk niet goed wordt ingeschat.

Ook voor verzekeraars is de situatie lastig omdat zij moeilijk kunnen ramen wat de risico’s zijn en de mogelijke kosten per geval. Gelderman denkt dat een openbaar register in dit geval kan helpen voor verzekeraars om hun modellen aan te scherpen.