Musk stelt Twitter-personeel voor keuze: keihard werken of weg

Elon Musk heeft het personeel van Twitter dat hij nog niet heeft ontslagen voor een keuze gesteld. Of het personeel moet “extreme hardcore” zijn en lange intense dagen willen maken, of de medewerkers verliezen hun baan. Dat staat in een interne memo die door persbureau AFP werd ingezien.

Musk, die sinds kort de eigenaar is van Twitter en tevens de grote man is achter onder andere autoconcern Tesla, is onder vuur komen te liggen vanwege de radicale veranderingen die hij bij het socialmediabedrijf doorvoert. Musk betaalde eind vorige maand 44 miljard dollar voor de overname van Twitter.

Hij heeft eerder al de helft van het Twitter-personeel ontslagen. Ook de leiding van het bedrijf ging eruit. Verder werd het thuiswerkbeleid afgeschaft. Zijn pogingen om Twitter te hervormen liepen vooral uit in chaos en onrust.

“In de toekomst, om een baanbrekend Twitter 2.0 te bouwen en om te slagen in een steeds competitievere wereld, zullen we extreem hardcore moeten zijn,” schreef Musk in de interne memo. “Dit betekent lange uren werken op hoge intensiteit. Alleen uitzonderlijke prestaties zullen een voldoende opleveren.”

Het personeel is gevraagd om donderdag hun betrokkenheid bij “het nieuwe Twitter” te bevestigen. Doen ze dat niet, dan verliezen ze hun baan en krijgen ze drie maanden ontslagvergoeding.