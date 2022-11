Nederland overweegt aan duurzaamheid gekoppelde obligaties

Nederland onderzoekt de uitgifte van schuldpapier waarbij de rentebetalingen worden gekoppeld aan doelstellingen met betrekking tot duurzaamheid, maatschappelijke impact en goed bestuur. Daarmee zou Nederland een primeur hebben in Europa.

Bij zogenoemde duurzaamheidsobligaties, of SLB’s, betalen instellingen doorgaans een premie als ze vooraf bepaalde ESG-doelstellingen (Environmental, Social & Governance) niet halen. Soms krijgen ze een korting als ze die wel halen. Hoewel ze populair zijn bij bedrijven, zijn de enige regeringen die tot dusver SLB’s hebben uitgegeven Chili en Uruguay. Volgens Sophie Wellen, een specialist op het gebied van groene obligaties bij het ministerie van Financiën, zoekt Nederland nu feedback om te bepalen of de SLB-structuur een geschikte aanvulling is op de huidige schulduitgiften.

“SLB’s zijn zeker iets dat we overwegen, en we zijn erg benieuwd naar input van eerstelijns handelaren en investeerders over wat zij denken, of het een geschikt instrument zou zijn voor een land als Nederland,” zei ze op een conferentie in Brussel. “Het is een overgangsobligatie en wij beschouwen onszelf ook als in een overgangsfase.” Haar opmerkingen staan in contrast met het standpunt van het Nederland eerder dit jaar.

Volgens Bloomberg Intelligence vertienvoudigde de wereldwijde verkoop van SLB’s vorig jaar bijna tot omgerekend ongeveer 103 miljard euro. Dit jaar komt daar nog eens zo’n 77 miljard euro bij. Ze verschillen van de meer gevestigde groene obligatiemarkt, waar de opbrengsten bestemd zijn voor milieuprojecten. Via SLB’s opgehaald geld kan daarentegen voor alles worden gebruikt.

De snelle groei van de SLB’s heeft ook tot kritiek geleid. De weinig ambitieuze doelstellingen en milde boetes maken sommige crediteuren voorzichtig. Een aantal van ’s werelds grootste ESG-obligatiebeleggers weigert in SLB’s te stappen. Ook uiten beleggers hun zorgen dat bepaalde delen van de markt hun geloofwaardigheid dreigen te verliezen.

Voor overheden brengen SLB’s unieke uitdagingen met zich mee. Volgens Wellen moeten de boetes voor het niet voldoen aan de SLB-criteria zeer hoog zijn om de besluitvorming van de overheid daadwerkelijk te beïnvloeden. Dat zou op zijn beurt een te groot risico voor de belastingbetaler kunnen zijn. “Als overheid wil je ambitieus zijn op het groene deel, maar je hebt ook je verantwoordelijkheid tegenover je belastingbetaler,” zei ze. Ze kon niet zeggen of Nederland definitief overgaat tot de uitgifte van SLB’s. “Maar het is iets dat we in overweging nemen.”