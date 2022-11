Omzet Tencent omlaag door Chinese druk op tech en games

Het Chinese techbedrijf Tencent heeft in het derde kwartaal een lagere omzet behaald dan een jaar eerder. De aanhoudende druk die de Chinese overheid uitoefent op techbedrijven en nieuwe regelgeving rond games zaten de onderneming dwars. Tencent is de grootste maker van computerspellen en bezit de superapp WeChat, die door gebruikers ook gebruikt kan worden om bijvoorbeeld te shoppen en bankzaken te regelen.

Sinds 2020 zit Beijing de techbedrijven, die veel macht hadden gekregen, op de huid. Daardoor konden bedrijven als Tencent niet meer ongebreideld investeren in allerlei nieuwe ontwikkelingen en kleinere ondernemingen. Daarnaast gelden er ook al enige tijd strengere regels rond digitale games. Vooral jongeren mogen daar nog maar beperkt gebruik van maken. Ook krijgt Tencent al geruime tijd geen vergunningen om nieuwe spellen op de markt te brengen.

De omzet van Tencent kwam uit op 140 miljard yuan, omgerekend is dat ongeveer 19 miljard euro. Dat bedrag is 2 procent lager dan een jaar eerder. Voor Tencent is het het tweede kwartaal op rij waarin de omzet afneemt.

De daling was het sterkst bij de gamestak in China. De omzet nam daar met 7 procent af omdat minder gebruikers betaalden voor de spellen. Voor groei richt Tencent zich de laatste tijd nadrukkelijk op het buitenland en dan met name op Europa. Vorig jaar nam het de Britse gamestudio Sumo over en in september vergrootte het zijn belang in de Franse gamesmaker Ubisoft.

Verder probeert Tencent de kosten in de hand te houden. Zo zijn er meer dan 1800 banen verdwenen bij het bedrijf. Ook sneed Tencent bij de clouddiensten in de kosten en gaf het minder geld uit aan reclames.

Verder maakte Tencent bekend het grootste deel van zijn belang in maaltijdbezorgdienst Meituan aan zijn aandeelhouders te gaan uitkeren. Dat gaat om een bedrag van omgerekend 19 miljard euro. De aan de Amsterdamse beurs genoteerde techinvesteerder Prosus is een grote aandeelhouder van Tencent.