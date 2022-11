Problemen FTX slaan over naar andere cryptobedrijven

De gevolgen van de snelle ineenstorting van cryptobeurs FTX slaan nu ook over op andere cryptobedrijven. Zo raakt de bekende crypto-tweeling Tyler en Cameron Winklevoss, die aan de wieg stonden van de voorloper van Facebook, mede verstrikt in de problemen. Zij zijn eigenaar van cryptofonds Gemini Trust. Dat fonds merkt nu dat kredietpartner Genesis met liquiditeitsproblemen kampt.

Genesis schort aflossingen en nieuwe leningen bij zijn leendivisie op, nadat de eenheid te maken kreeg met een groot aantal opnameverzoeken. De vraag was groter dan de huidige liquiditeit. Gemini Trust kondigde vervolgens aan bepaalde diensten voor particuliere beleggers stop te moeten zetten, omdat Genesis een belangrijke partner in het programma was.

De cryptowereld werd aanvankelijk gebouwd op het principe van decentralisatie. Deze groeide evenwel uit tot een volwaardig financieel ecosysteem compleet met het uitlenen van digitale activa. Door het faillissement van FTX daalden veel crypto’s flink in waarde, wat ook beleggers hard raakt. Wat nu speelt is de vraag of een vertrouwenscrisis de lucratieve business van het lenen, uitlenen en benutten van crypto omver werpt. Vooral omdat deze nu een sectorbrede inkrimping veroorzaakt.

Genesis wordt als belangrijke speler in de cryptomarkt nauwlettend in de gaten gehouden als graadmeter voor de sterkte van de sector. Gemini biedt via een programma klanten de mogelijkheid om hun “crypto aan het werk te zetten” in ruil voor rendementen van meer dan 8 procent. Het bedrijf is een van de grootste kredietverstrekkers van Genesis. Het had een jaar geleden 4 miljard dollar aan cryptoleningen verstrekt.

Verder blijkt dat ook crypto-uitleners BlockFi en Voyager Digital onder druk staan. BlockFi zei eerder deze week dat het een “aanzienlijke blootstelling” had aan FTX. Volgens The Wall Street Journal bereidt het bedrijf een faillissementsaanvraag voor. Voyager, dat op het punt stond een deal te tekenen met FTX-oprichter Sam Bankman-Fried ter waarde van 1,4 miljard dollar, maakt nu een draai en probeert een vervangende koper voor zijn bezittingen te vinden.

Investeerders zoals crypto hedgefonds Galois Capital voelen ook de pijn omdat ze “aanzienlijke” fondsen vast hebben staan bij FTX.