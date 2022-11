Prosus aan kop in nipt hogere AEX, Air France-KLM hard onderuit

De AEX-index op het Damrak boekte woensdag een nipte winst onder aanvoering van Prosus. De techinvesteerder kreeg er 4 procent bij na meevallende resultaten van het Chinese internet- en gamesbedrijf Tencent, waarin het een groot belang heeft. Tencent liet tevens weten de meerderheid van zijn belang in de Chinese maaltijdbezorger Meituan in de vorm van dividend uit te keren aan zijn aandeelhouders. De waarde van die Meituan-aandelen bedraagt momenteel bijna 20 miljard dollar.

Air France-KLM kelderde dik 11 procent na de aankondiging dat de luchtvaartcombinatie geld wil ophalen met de uitgifte van een nieuwe obligatielening, die kan worden omgezet in aandelen. Het bedrijf wil de opbrengst gebruiken om een lening van de Franse staat terug te betalen en zijn kapitaalpositie te versterken. Zowel de Nederlandse als de Franse overheid doet niet mee met de nieuwe lening. De Franse logistiek dienstverlener CMA CGM, grootaandeelhouder en partner van Air France-KLM, doet wel mee.

Ook het raketincident in Polen hield de gemoederen bezig. Aanvankelijk meldde Polen dat de raket van Russische makelij was, maar die bewering werd later afgezwakt. Rusland ontkende raketten te hebben afgevuurd nabij de Pools-Oekraïense grens. Ook gaf de Amerikaanse president Joe Biden aan dat de explosie waarbij twee doden vielen waarschijnlijk is veroorzaakt door een Oekraïense luchtverdedigingsraket.

De AEX noteerde rond het middaguur 0,1 procent hoger op 716,81 punten. Behalve Prosus stond olie- en gasconcern Shell in de kopgroep met een plus van 1,1 procent. Staalfabrikant ArcelorMittal en vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield waren de grootste dalers, met minnen tot 2,5 procent.

De MidKap zakte 1,4 procent tot 925,47 punten door de koersval van Air France-KLM. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren tot 0,8 procent. De FTSE-index in Londen klom 0,1 procent, hoewel de inflatie in het Verenigd Koninkrijk in oktober verder is opgelopen tot 11,1 procent.

Bij de kleinere bedrijven klom Fugro 2,8 procent. De bodemonderzoeker heeft naar eigen zeggen een “grote” opdracht gekregen van het Deense Energinet. Siemens Energy dikte 7 procent aan in Frankfurt. Het Duitse energiebedrijf leed in het afgelopen boekjaar verlies en keert geen dividend uit. Het kampt met problemen bij zijn Spaanse windturbinedochter en door het vertrek uit Rusland. In het nieuwe boekjaar zullen de verliezen volgens het bedrijf wel afnemen.

De euro was 1,0426 dollar waard, tegen 1,0376 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent meer op 87,12 dollar. Brentolie werd 0,6 procent duurder op 94,38 dollar per vat.