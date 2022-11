RaboResearch: meer geldzorgen, maar mensen praten er niet over

Meer Nederlanders maken zich vaak zorgen over geld, maar veel van hen zeggen dit niet tegen goede vrienden of familie. Dat komt naar voren uit een enquête die RaboResearch afgelopen september hield onder ruim 1500 mensen. Econoom Carlijn Prins van het onderzoeksinstituut van Rabobank noemt dit “zorgelijk”.

Volgens de peiling zegt 28 procent zich vaak zorgen te maken over geld. In 2020 was dat nog 18 procent. “Bijna de helft van de Nederlanders geeft aan dat zij afgelopen twaalf maanden minder geld overhielden”, zegt Prins. “De coronalockdowns zijn voorbij, waardoor geld uitgeven weer makkelijker gaat. Daar komt natuurlijk bij dat veel prijzen het afgelopen jaar hard zijn gestegen.”

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat 39 procent van degenen met geldzorgen deze zelden of nooit bespreekt met zijn of haar naasten. De toegenomen inflatie en hoge energiekosten zijn volgens RaboResearch wel vaker een gespreksonderwerp.

“Men bespreekt dus wel dat het leven duurder wordt, maar het lijkt alsof de impact daarvan op de persoonlijkere geldzaken, zoals rondkomen en financiële zorgen, minder vaak wordt aangesneden”, constateert Prins die dit liever anders ziet. “Natuurlijk helpt een gesprek over geld je niet direct aan een hoger inkomen of lagere prijzen in de supermarkt, maar praten over geldzaken levert misschien wel begrip of bespaartips op van je omgeving, of een verwijzing naar de juiste instanties.”