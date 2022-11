De Russische economie is in een recessie beland. Volgens het Russische statistiekbureau Rosstat kromp de economie van het land in het derde kwartaal met 4 procent.

De economische neergang volgt op een vergelijkbare krimp van 4 procent in het tweede kwartaal. De Russische economie gaat gebukt onder de westerse sancties die zijn opgelegd na de inval van Rusland in Oekraïne.